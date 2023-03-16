شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: أقدم دور سيدة سيناوية قوية في الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تشارك خلال شهر رمضان بعملين الأول الكتيبة 101 بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف وخالد يوسف وأحمد بدير ، متابعة أن المسلسل يتحدث عن تضحيات الشهداء، قائلة :"لا يوجد أغلى من الوطن ولا يوجد أغلى من تضحيات الشهداء الذين يحمونا، ونقدم عمل يؤرخ لبطولات أبطال".

وأضافت الفنانة وفاء عامر، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى: "دورى في مسلسل الكتيبة 101 هو دور امرأة سيناوية قوية ومحترمة للغاية ".

وتابعت الفنانة وفاء عامر أن العمل الثانى هو مسلسل حضرة العمدة للكاتب الكبير إبراهيم عيسى، مستطردة: "اتشرف بأن اؤدى عمل به فلسفلة وفكر ونقلة نوعية في الدراما بشأن تقديم المرأة مناقشة قضاياها ، وإبراهيم عيسى كتب الدور الذى أقوم به كدور مركب أخرج فيه بأكثر من شكل ودور معقد، وإن شاء الله المسلسل يعجب الجمهور وكل الزملاء الفنانين قدموا أدوار جيدة للغاية في المسلسل".