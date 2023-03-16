شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة: أنا سفير السعادة.. وأفخر أن والدى صيدلى وجدى فلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار هانى شنودة، إنه يعتبر نفسه سفير السعادة، موضحا أن السعادة هي ما يطمح له كل إنسان، بحيث يكون هناك أمل وهو موضوع مهم للغاية لأن السعادة هى سبب حياة الإنسان فهو يسعى دائما لأن يكون سعيد .

وأضاف الموسيقار هانى شنودة، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on :"كل لحن وكل أغنية أقدمها لها حظ، ففي بعض الأحيان بعد أن انتهى من اللحن أتوقع أن سيكسر الدنيا ولا أجد لها ردود أفعال وبينما يكون هناك لحن لا أتوقع له شيء فأجد أنه شهد نجاحا كبيرا".

وتابع :"لا يمكن أن يدخل فيلم لجوائز عالمية إلا إذا كمان له الموسيقى الخاصة به، وأسمع مقرئين، وفي المصحف المرتل يعجبنى عبد الباسط عبد الصمد فقط لأنى يعطى المد والقلقة حقهما ، والشيخ الحصرى شيخ عموم القراءات المصرية، والشيخ الطبلاوى متميز للغاية".

وقال الموسيقار هانى شنودة إنه يفخر بأن والده صيدلى وجده فلاح، ونجاح عمرو دياب ومحمد منير هي لمسات ربانية.