شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى والد المخرج سامح عبد العزيز: تغمده الله بواسع رحمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية والد المخرج سامح عبد العزيز، الذى توفى اليوم الأربعاء، ويقام العزاء غدا بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

وجاء فى بيان النعي: "نحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

وكانت الإعلامية داليا فرج طليقة المخرج سامح عبد العزيز، أعلنت وفاة والد طليقها وجد أبنائها، حيث كتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "انتقل إلى رحمة الله جد بناتى لوالدهم عبد العزيز محمد سلامة والد المخرج سامح عبد العزيز والأستاذة سمر عبد العزيز، وستقام صلاة الجنازة فى جامع منتجع النخيل بعد قليل، الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وأوقف المخرج سامح عبد العزيز تصوير مسلسله الجديد "جميلة" للنجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من أجل تشييع جنازة والده الراحل على أن يستكمل التصوير مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحديد، حيث انتهى عبد العزيز من جزء كبير من مشاهد العمل المقرر استمرار تصويره حتى الآيام الأولى من شهر رمضان.

مسلسل "جميلة" يعرض على قناة ON بالتزامن مع قناتى cbc والحياة، والعمل بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.