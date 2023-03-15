شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يجرى عملية جراحية.. وابنه يطلب الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمادة الحلو ابن الفنان الكبير محمد الحلو إجراء الأخير عملية جراحية، كما طالب متابعيه بالدعاء له، وذلك من خلال منشور له على "فيس بوك"، جاء فيه: "ربنا يشفيك يا حبيبى ويعافيك وزى ما ربنا كرمك فى العملية اللى فاتت هيكرمك فى العملية دى.. أنت أطيب قلب وأكرم إنسان فى الدنيا وربك كبير يا حبيبى.. فضلا و ليس أمرا الرجاء الدعاء لأبى".



حمادة الحلو

وكان آخر ظهور للفنان محمد الحلو مشاركته فى مهرجان الأغنية التونسية وفى تكريم روح الفنانة ذكرى والذى شاركها الغناء فى دويتو بعنوان "يازمن الوهن عند العرب" كلمات عبد الرحمن بن مساعد عن لحن أندلسى قديم.

كما كشف الفنان محمد الحلو عن تقديمه تتر مسلسل "ضرب نار" للنجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، برفقة الفنانة حنان ماضى، مشيرًا إلى أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

وأعرب محمد الحلو عن سعادته بالمشاركة فى تتر المسلسل، وقال لـ"الخليج 365": "الأغنية جميلة جدا، وكان إضافة كبيرة مشاركة الفنانة حنان ماضى اللى ليها بصمة فى مسلسلات كتير بتتراتها"، مشيرًا إلى أن الأغنية يشارك بها أيضا المايسترو أمير عبد المجيد كعازف قانون.