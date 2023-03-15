شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار تضاف لمجمل إيرادات فيلم Magic Mike's Last Dance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Magic Mike's Last Dance بـ 2 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 55 مليونا و 395 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ يوم 10 فبراير الماضى، العمل من إنتاج Warner Bros.

وأنقسمت إيرادات فيلم Magic Mike's Last Dance بين 25 مليونا و 895 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 29 مليونا و500 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و52 دقيقة، ويدور في إطار كوميديا اجتماعية.

يدور فيلم Magic Mike's Last Dance حول مايك لين (تاتوم) الذى يصعد إلى المسرح مرة أخرى بعد توقف طويل، بعد صفقة تجارية تركته مفلس، أصبح يعمل نادل في فلوريدا، ولكن يتوجه مايك إلى لندن مع شخصية اجتماعية ثرية التى تغريه بعرض لا يمكنه رفضه، ومع وجود كل شيء على المحك، بمجرد أن يكتشف مايك ما يدور في ذهنه حقًا، هل سيكون وقائمة الراقصين الجدد الرائعين الذين سيضطرون إلى ضبطهم في حالة جيدة - قادرين على إخراجها؟

الفيلم من بطولة تشانينج تاتوم، دانيال لاكا، ايرين كلاين، علي فيجيروا، ايمي لوسيسيرو، كارمن اوليفاريس، سلمى حايك، كريستوفر بنكومو، كيتلين جيرارد، ايوب خان الدين.