شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يشيع جثمان والده الراحل من مسجد منتجع النخيل بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية داليا فرج وفاة عبد العزيز سلامة والد طليقها المخرج سامح عبد العزيز، حيث كتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "انتقل إلى رحمة الله جد بناتى لوالدهم عبد العزيز محمد سلامة والد المخرج سامح عبد العزيز والأستاذة سمر عبد العزيز، وستقام صلاة الجنازة فى جامع منتجع النخيل بجانب ماركت اللولو بعد قليل، الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".



داليا فرج تعلن وفاة والد المخرج سامح عبد العزيز

وأوقف المخرج سامح عبد العزيز تصوير مسلسله الجديد "جميلة" للنجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من أجل تشييع جنازة والده الراحل على أن يستكمل التصوير مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحديد، حيث انتهى عبد العزيز من جزء كبير من مشاهد العمل المقرر استمرار تصويره حتى الآيام الأولى من شهر رمضان.

مسلسل "جميلة" يعرض على قناة ON بالتزامن مع قناتى cbc والحياة، والعمل بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ويسجل مسلسل "جميلة" التعاون الثانى على التوالي بين المخرج سامح عبد العزيز والنجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل بعدما قدموا العام الماضى "يوتيرن" وشارك في بطولته توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين.