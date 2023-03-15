شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحتفى بالنجم الكبير علي الحجار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى ”الخليج 365” بمشوار النجم الكبير علي الحجار في ندوة فنية تحدث من خلالها عن كواليس ألبومه المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يحمل اسم "بطلة حكايتى"، فيما تحدث عن تعاونه مع الموسيقار فاروق الشرنوبى فى الألبوم بعد غيابهم أكثر من 20 عاما.

كما تحدث عن غيابه عن التمثيل، وتتطرق خلال الندوة عن تقديمه تتر مسلسل "جزيرة غمام" فى موسم رمضان الماضى، ومدى نجاحه وتعلق الجمهور به، وتناولت الندوة عددا من الأغانى التي قدمها في مشواره منها "الزين والزينة" و"عارفة" و"مسألة مبدأ" وغيرها.

وحرص الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسي إدارة وتحرير الخليج 365، ورئيس التحرير التنفيذي الكاتب عبد الفتاح عبد المنعم، والناقدة علا الشافعى مديرة التحرير المشرف على قسم الفن وتليفزيون الخليج 365، وقيادات من الخليج 365، وعلي الكشوطى رئيس قسم الفن، وزملاء القسم جمال عبد الناصر وزينب عبد اللاه ومصطفى القصبي وباسم فؤاد ولميس محمد، على استقبال الحجار داخل صالة تحرير الجريدة.

ويستعد على الحجار لإحياء حفل غنائي يوم السبت المقبل الموافق 18 مارس الجارى على مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك، ويقدم الحجار فى الحفل باقة مميزة من أغانيه التى يعشقها الجمهور منه مثل "اعذرينى، دارى العيون، أنا كنت عيدك، صلينا الفجر فين، الزين".

يذكر أنه آخر حفلات الفنان على الحجار كانت بساقية الصاوى آخر يناير الماضى، الذى أحيا فيها ذكرى رحيل شقيقه الفنان أحمد الحجار، تحت شعار "ليلة فى حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار"، وشاركه الغناء في الحفل نجله أحمد.











































