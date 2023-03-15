المومس رولا يموت تتحدى سما المصري وتظهر عارية تماماً في الحمام والجمهور بحالة صدمة .. اتفرج

فنون - كتب سعد محمود - تفاجأ جمهور رولا يموت ، شقيقة الفنانة هيفاء وهبي ، بنشرها مقطع فيديو مثير وهي عارية تماماً وتستحم... الحسناء رولا يموت عارية تماماً في الحمام والجمهور بحالة صدمة والان إلى التفاصيل .

تفاجأ جمهور رولا يموت ، شقيقة الفنانة هيفاء وهبي ، بنشرها مقطع فيديو مثير وهي عارية تماماً وتستحم في المياه داخل منتجع صحي وكانت بدون ملابس ، وعلى حسابها في انستقرام، نشرت رولا يموت مقطع فيديو وهي تستعرض جسدها بشكل مثير وكانت عارية وتستحم في منتجع بدون ملابس وعلقت على المقطع " تدليل مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي " .

وقالت يموت ” ماشالله خلقة الله.. لا شفط ولا نحت ولا ربط معدة ولا Bulimia nervosa ولا شي.. الحمدالله يا رب وماشالله ناعم ومكثر”. ورولا يموت ، كسبت شهرتها من التعري والاثارة واستعراض مفاتنها ، ودائما ما تنشر صوراً او فيديوهات فاضحة .

وكشفت رولا يموت مؤخرا عن زواجها ابن حفيد رئيس الوزراء اللبناني السابق ، وهددت بالكشف عن وثائق الزواج والطلاق ، بعد أن سالها معلق عن فقدانها لعذريتها ، وردت عليه "أول شي ما خصك، تاني شي كنت مجوزة على سنة الله ورسوله ومن إبن حفيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، مش مين ما كان" ، مضيفة " مفكر أنك تصغر النساء بعذريتها ، وتابعت في ردها " بتحب نزلك وثيقة الزواج والطلاق؟، خليك بأومك وأوختك وغشاء بكارتهم". ورولا يموت تبلغ من العمر 38 عاماً ودخلت عالم المشاهير في 2016 ، وليس لديها أطفال كما أنها غير متزوجة بالوقت الحالي ، وهي الأخت الغير شقيقة لهيفاء وهبي ، وقطعت هيفاء علاقتها باختها رولا يموت منذ سنوات ورفعت عليها قضية ، حيث حاولت رولا يموت استغلال شهرة وأسم هيفاء وهبي لتحقيق الشهرة وكسب الجمهور وهو ما كانت ترفضه هيفاء بسبب محتوى رولا الفاضح ،وأعتبرت ما تقوم به رولا يموت تشهير ورفعت قضية عليها ورفضت التنازل عن القضية حتى حين توسط أصدقاء لوقف الخلاف بين الأختين .