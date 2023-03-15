شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى في جلسة تصوير بالفستان الأبيض احتفالاً بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لقاء الخميسى عن جلسة تصوير جديدة خصعت لها احتفالاً بعيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس، وظهرت لقاء مرتدية فستان أبيض ونشرت الصور على حسابها بموقع انستجرام معلقة:"حتى الملكة ترفع إصبع قدمها ، لكن المرأة الحكيمة تراقب الطريق..شكرًا لك يا الله على كل بركاتك لي ولعائلتي وعلى كل القوة التي تمنحها لي كل يوم .. أحبك".



لقاء الخميسى

وكانت الفنانة لقاء الخميسى قد شاركت كعضو لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي أقيمت فى الفترة من 4 فبراير حتى 9 من نفس الشهر، وشارك فى عضوية لجنة التحكيم المنتج السينمائى بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والناقد والمؤرخ اللبنانى الكبير إبراهيم العريس.

وفى سياق آخر، كٌرمت لقاء الخميسى من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما ضمن مكرمى الدورة الخامسة والتى أقيمت تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فى الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الماضى، حيث وقع الاختيار عليها كونها فنانة مسرحية بالأساس، ارتبطت بالمسرح منذ طفولتها مع والدها الفنان عبد الملك الخميسي، وصقلت موهبتها بالدراسة حتى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسى، حدوتة "حتة من القمر" من الموسم لمسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة CBC، حيث قدمت بطولتها وشارك في العمل محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



لقاء الخميسى بالابيض



الفنانة لقاء الخميسى