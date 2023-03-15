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أحمد رزق يحتفل بعيد ميلاد ابنيه عمر وحمزة .. احبكما

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القاهرة - سامية سيد - أحتفل النجم أحمد رزق بعيد ميلاد أبنائه ونشر على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعه بأبنائه وزوجته  معلقا عيد ميلاد سعيد يا عمر  عيد ميلاد سعيد يا حمزة ...بحبكما

قال الفنان أحمد رزق من قبل ، إنه لديه ثلاثة أولاد، هم: عمر ويحيي وحمزة، وهم مختلفون عن بعضهم البعض تماما، على الرغم من أنهم تربوا في نفس المنزل ونفس البيئة، ولكن كل منهم مختلف عن الآخر، فحمزة عاقل وعمر مشاغب ويحيي يعتبر كيوت ومدلل، وتابع هناك الكثيرون يتخيل أنني كنت أتمني بنت، ولكن في الحقيقي هذا الموضوع لم يشغلني لحظة، ولكن الواقع يقول إن الولد هو العزوة بالفعل. 

 

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 بوست احمد رزق 

 

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 عائلة احمد رزق

 

 ويشارك الفنان أحمد رزق هذا العام فى مسلسل " حضرة العمدة " المقرر عرضة خلال شهر رمضان 2023 

المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين

فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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