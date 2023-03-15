شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يفتح قلبه ويروى قصة مشواره الفنى فى ندوة تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان الكبير على الحجار ضيفاً في ندوة خاصة على تليفزيون الخليج 365، ويفتح الحجار قلبه ويكشف العديد من كواليس واسرار تجربته في عالم الغناء منذ بدايته حتى يومنا هذا، ويتطرق إلى المحطات الفارقة في مشواره الفني وكذلك أغانى تترات المسلسلات التي مازالت خالدة حتى الآن، إضافة إلى العديد من الأمور الفنية التي يكشفها.

ويستعد على الحجار لاحياء حفل غنائي، يوم السبت المقبل الموافق 18 مارس الجارى على مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك ، ويقدم الحجار فى الحفل باقة مميزة من أغانيه التى يعشقها الجمهور منه مثل "اعذرينى، دارى العيون، أنا كنت عيدك، صلينا الفجر فين، الزين".

يذكر أنه آخر حفلات الفنان على الحجار كانت بساقية الصاوى آخر يناير الماضى، الذى أحيا فيها ذكرى رحيل شقيقه الفنان أحمد الحجار، والتى كانت الصاوى بالزمالك تحت شعار "ليلة فى حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار" وشاركه الغناء في الحفل نجله أحمد.

وأحيا مؤخرًا الفنان الكبير على الحجار ذكرى رحيل شقيقه الفنان أحمد الحجار بالمشاركة في حفل غنائى أقيم بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك تحت شعار "ليلة فى حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار" وشاركه الغناء في الحفل نجله أحمد، وقدم الحجار بالحفل باقة مميزة من أغانية التى يعشقها الجمهور منه مثل "اعذرينى، دارى العيون، أنا كنت عيدك، صلينا الفجر فين، الزين"، بالإضافة إلى عدد من أغانى الراحل أحمد الحجار منهم أغنية "عود"

ويتميّز الحجار بقوة صوته وعذوبته، ويطلق عليه لقب "الحنجرة الذهبية"، وأصدر، خلال مسيرته المهنية الطويلة، عدداً كبيراً من الألبومات الغنائية، وشارك في باقة متنوعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وأصبحت أغانيه راسخة في ذاكرة جمهور الفن الهادف.