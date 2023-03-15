شكرا لقرائتكم خبر عن الثأر يجبر العوضي على ترك الصعيد والبحث عن حياة جديدة بالقاهرة في "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان أحمد العوضي دور "جابر الكوماندا" بمسلسل "ضرب نار" الذي من المقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on في السباق الرمضاني المقبل، وهو شخص يعيش في إحدى قرى صعيد مصر مع أسرته، ويمتلك محل "كوتش" عربيات، وبسبب "ثأر" متعلق بابن عمه، وبعد جلسات عرفية خاصة بهذا الثأر يضطر إلى ترك قريته، والمجىء إلى القاهرة وتحديدا في حي روض الفرج بشبرا، ويقابل هناك مهرة أبو الليل (ياسمين عبد العزيز).



ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.