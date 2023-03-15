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ابنة سلمى حايك ترتدى فستان والدتها فى حفل الأوسكار بعد 25 عامًا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - ارتدت فالنتينا ابنة النجمة العالمية سلمى حايك فستانًا مميزًا للغاية في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، حيث استعارت الفتاة البالغة من العمر 15عامًا ثوب والدتها بتوقيع Isaac Mizrahi بعد 25 عامًا من ارتداء الفستان لأول مرة عام 1997.

ابنة سلمي حايك بفستان والدتها
ابنة سلمي حايك بفستان والدتها

 

وارتدت سلمى ، 56 سنة ، الفستان الأحمر في حفل Fire & Ice Gala عام 1997 في هوليوود.

 

سلمى حايك وابنتها يبهران الجمهور بـ "الأحمر" فى حفل توزيع جوائز الأوسكار

حضرت برفقة النجمة العالمية سلمى حايك ابنتها المذهلة فالنتينا البالغة من العمر 15 عامًا إلى الحدث المرصع بالنجوم حفل توزيع جوائز الأوسكار، ولفت الثنائى أنظار الجميع عند وصولهم لسجادة الأوسكار بفساتين جوتشي النارية باللون الأحمر.

Salma Hayek turned the Oscars into the ultimate mother-daughter date. She brought her stunning 15-year-old child Valentina with her to the star-studded event on Sunday night,

 

فستان سلمى حايك

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل اختارت الممثلة البالغة من العمر 56 عامًا فستانًا احمر مزينًا بالترتر وتنورة طويلة متدفقة، بينما ارتدت فالنتينا فستانًا أحمر بلا أكمام طويل، وقام كلاهما بإقران إطلالتهما الساحرة بحقائب يد معدنية كانت واختارت سلمى اللون الذهبى، أما فالنتينا فاختارت الفضى.

The two of them stunned as they hit the red carpet in fiery Gucci dresses

 

حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار

وشهدت السجادة الحمراء للحفل أيضا حضور جيمى لي كرتيس وصوفيا كارسون و مونيكا باربارو و آدم بلاكستون و جانيت يانغ رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وبرندان فريزر وماريو لوبيز و تروي كوتسور و ديين براي وفانيسا هادجنز و كاتي لويس ماتيوس كوشيوكيفيتش و ميشال ديميك و فان بينغبينغ وكاتي لويسو التيكتوكر خابي لام و ليلي سينغ ونجمي الهند راهول سيبليغونج و كالا بهايرفا.

The actress, 56, opted for a figure-hugging, sequined, orange gown, which featured a cut-out across the cleavage and a long, flowing skirt

وفاز فيلم Everything Everywhere All at Once، بـ7 جوائز من أصل 11 ترشيحا لجوائز الأوسكار، حيث حصد جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة ميشيل يوه، عن دورها بالفيلم، لتصبح يوه أول ممثلة آسيوية تحصل على الجائزة، وجائزة أفضل مخرج ونالها دانيال كوان ودانيال شينرت، وأفضل مونتاج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثلة مساعدة جيمي لي كرتيس وأفضل ممثل مساعد جوناثان كي كوان.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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