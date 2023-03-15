شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة سلمى حايك ترتدى فستان والدتها فى حفل الأوسكار بعد 25 عامًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدت فالنتينا ابنة النجمة العالمية سلمى حايك فستانًا مميزًا للغاية في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، حيث استعارت الفتاة البالغة من العمر 15عامًا ثوب والدتها بتوقيع Isaac Mizrahi بعد 25 عامًا من ارتداء الفستان لأول مرة عام 1997.



ابنة سلمي حايك بفستان والدتها

وارتدت سلمى ، 56 سنة ، الفستان الأحمر في حفل Fire & Ice Gala عام 1997 في هوليوود.