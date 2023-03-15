شكرا لقرائتكم خبر عن أندرو جارفيلد "ميم" عالمى من جديد في حفل الأوسكار .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الممثل العالمى اندرو جارفيلد ميميًا عالميا بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام الثاني على التوالي، حيث انتشرت صورة للممثل، بسبب رد فعله خلال المونولوج الافتتاحي للمذيع جيمي كيميل في حفل الأوسكار الذى أقيم أول أمس الإثنين، في المونولوج أشار كيميل إلى صفعة ويل سميث ضد كريس روك، وذكر العديد من أعضاء الجمهور الذين يمكنهم حمايته في حالة وقوع حادثة مماثلة، بناءً على الشخصية التي يلعبونها.

وبعد أن أشار كيميل إلى بيدرو باسكال ومايكل بجوردان، أشار إلى وجود سبايدر مان في الغرفة، وسرعان ما انتشرت صورة لـ جارفيلد، وهو يضحك ساخرا مما يقول كيميل.



اندرو جارفيلد

وكتب أحد مشاهدي الحفل: "شيء واحد عن اندرو جارفيلد، سيقوم دائمًا بتسليم الميمات في حفل توزيع جوائز الأوسكار"، وكتب آخر: "أندرو جارفيلد، أنت كلنا!".



اندرو جارفيلد

وكان الممثل العالمى أندرو جارفيلد قد كشف عن هوية من كان يقوم بـ إرسال الرسائل النصية له خلال صفع الممثل العالمى ويل سميث، لـ الممثل العالمى كريس روك في خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام الماضى 2022.

وصرح جارفيلد قائلاً: "كان الكثيرين يراسلونني أثناء صفع سميث لـ روك، خلال الحفل، ويسألوننى عن الأجواء في القاعة، وبالتالي الأولوية لـ أصدقائى في خلال هذه اللحظة، وأنا أشعر بالسوء بسبب ذلك".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، انتشرت صورة لـ جارفيلد وهو يقوم باستخدام هاتفة اثناء الحادثة، مما اثار التساؤلات عما كان يشغله في خلال هذا الحدث الهام.