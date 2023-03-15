أصالة تكشف عن اعتزازها بالفنان محمد عبده "سيد الغناء وحارس الفن الراقي"

بمجموعة من الكلمات والعبارات، كشفت الفنانة أصالة نصري عن مدى حبها واعتزازها بالفنان محمد عبده ومايقدمه من أغاني.وشاركت الفنانة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على " تويتر"، أظهر لحظة وصول فنان العرب محمد عبده إلى الرياض استعداداً لإحياء حفل "جلسات ليالي الرياض" المقرر اقامتها يوم 18 مارس من الشهر الجاري. وجاء تعليق أصالة على الفيديو كتالي: "ما أجمل وجودك وإبتسامتك وحضورك وصوتك ياسيد الغناء وحارس الفنّ الرّاقي الأصيل الواعي لمسؤولياته".

وأضافت: "ببساطة الكبار اللي أنت واحد منهم .. الله يديمك كلّ العمر أستاذنا الكبير وحبيبنا الأغلى ياللي إسمك أجمل ألقابك".

أحدث أغاني أصالة

طرحت الفنانة خلال الفترة الماضية، أغنية بعنوان "ماعرفتك" وهي من كلمات المزن، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم. وتقول كلمات الأغنية "ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته.. حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولـــيه".

برنامج " سعودي آيدول"

على جانب آحر تشارك الفنانة أصالة نصري في برنامج اكتشاف المواهب "سعودي آيدول" حيث تتواجد ضمن أعضاء لجنة التحكيم التي تضم كل من الفنانة أحلام، والفنان أصيل أبو بكر، والفنان ماجد المهندس.

ويعتبر برنامج اكتشاف المواهب، "سعودي أيدول" برنامجاً للمواهب الغنائية للأشخاص المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية، حيث يكون النسخة السعودية الأولى من البرنامج الشهير «Arab Idol» الذي كان يعرض عبر قنوات «أم بي سي».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أصالة تُعلق على لقاء كريستيانو رونالدو بالطفل السوري الذي تمنى رؤيته

أصالة نصري تَتجاهل خبر حملها وتروّج لحفلتها في قطر بإطلالة جديدة