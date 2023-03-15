سخرية من ياسمين صبري بسبب تقليد جورجينا في أحدث ظهور لها

تعرضت ياسمين صبري لموجة عالية من السخرية بسبب أحدث إطلالاتها، فلم تكن قطع الأزياء التي اختارتها وجددت الاتهامات لها بتقليد جورجينا رودريغيز هي السبب فقط وإنما تغير ملامحها.

تباينت الآراء على إطلالة ياسمين صبري، فبينما اعتبر البعض أن ياسمين صبري شوهت ملامحها بسبب البوتكس والفيلر، رأى آخرون أنها تحرص على تقليد جورجينا رودريغيز من وقت لآخر.

ما زاد من السخرية من ياسمين صبري هو ظهورها باللون الأحمر بعد ساعات من نشر جورجينا رودريغيز لصورها بفستان بنفس اللون.

ياسمين صبري بالأحمر

اعتمدت ياسمين صبري في إطلالتها على اللون الأحمر الممزوج بالأزرق من الأكمام، كما نسقت إطلالتها مع حقيبة يد زرقاء اللون.

ياسمين صبري باللون الأحمر

اختارت ياسمين صبري لإطلالتها تسريحة شعر اعتمدت على الضفائر الأمامية، ومكياج ناسب ملامحها إلا أن الصور أبرزت تغير ملامح ياسمين صبري بوضوح بعد اعتمادها على تقنيات الفيلر والبوتكس للشفاه والوجنتين.

وبمجرد نشر ياسمين صبري لصورها تلقت الكثير من التعليقات الساخرة والمنتقدة لتغير ملامحها ومن بينها: "أول ما شفتها لابسه كلوو احمر استغربت بس لما قرأت جورجينا عرفت ليش لبست أحمر الواحد بحاول يقنع حالو إنها ما بتقلدها بس مش ظابط".

ياسمين صبري تقلد جورجينا

كما جاء في التعليقات: "عمليات التجميل والفيلر والبوتوكس بوظت شكلك، كنتى قمر، يخربيت الفراغ والفلوس اللى جننتك"، "جورجينا منزله لابسه احمر ... ياسمين نزلت لابسه أحمر".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إطلالات مُميزة اعتمدت فيها النجمات على المجوهرات

ياسمين صبري تكشف أنا أول ممثلة مصرية حتقدم "أكشن حقيقي"