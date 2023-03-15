رانيا يوسف: “نادية الجندي مش مقياس للنجومية”

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 06:54 مساءً - تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريند خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاتها عن الفنانة نادية الجندي، والتي وصفت بها الأخيرة بأنها ليست مقياسا للنجومية .

طرحت قناة “القاهرة والناس” البرومو الدعائي لموسم برنامج “حبر سري” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، كاشفا عن بعض ضيوف البرنامج منهم: رانيا يوسف وعصام الحضري .

وظهر في البرومو الدعائي صوت الفنانة رانيا يوسف وهي تتحدث عن نادية الجندي قائلة: “مدام نادية مش مقياس للنجومية، لو اتجوزت منتج، رجل أعمال أنا ممكن أخليه ينتجلي بعد ربع ساعة” .

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف والفنانة نادية الجندي كانتا قد تزوجتا من المنتج محمد مختار .

وكانت الزوجة الأولى ل “مختار” هي الفنانة نادية الجندي ثم انفصلا عن بعضهما بعد زيجة استمرت 20 عاما .

وتزوج محمد مختار من رانيا يوسف رغم فارق السن بينهما، وأنجبت منه ابنتيها وانفصلا بعد زواج دام لمدة 12 عاما .