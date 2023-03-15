مطرب شهير يعلن فقدان صوته: “يا وجع قلبي على اللي أنا فيه”

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 06:54 مساءً - أعلن مطرب المهرجانت مسلم عن فقدانه وخسارته لصوته نتيجة تعرضه لحادث سير بسيارته وسوء حالته النفسية مما أثر عليه .

كتب مسلم عبر حسابه على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري كاشفا عما يمر به: “لا إله إلا الله، يا وجع قلبي على اللي أنا فيه بجد” .

تابع: “كل يوم حاجة تعدي عليا وتكسرني، وقوف نقابة من الشغل وقطع رزق وحد أذيني نفسيا وحادثة اعملها بالعربية” .

أضاف: “واديني قايم من نومي مش قادر اتكلم ومش عارف أكلم حد وده من إني نمت زعلان .. حتى صوتي خسرته .. يارب أنا مليش غيرك تقف جنبي” .

وكانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا يإيقاف مطرب المهرجانات مسلم يوم 19 فبراير الماضي، لعدم مثوله للتحقيق على خلفية الشكوى المقدمة من منتجه سلطان الشن .

حيث تقدم سلطان الشن ببلاغات ضد مسلم وشركة روتانا وسعيد إمام لتعاقدهما المخالف معه، خاصة وأن مسلم يرتبط بتعاقد مع شركة “الشن” إس بى برودكشن لمدة 10 سنوات .

فقام المطرب مسلم بالتعاقد مع شركة روتانا في سرية تامة، على الرغم من أن الطرفين على علم بوجود تعاقد قائم بين مسلم وسلطان الشن .