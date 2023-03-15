كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 06:54 مساءً - أعلن مطرب المهرجانت مسلم عن فقدانه وخسارته لصوته نتيجة تعرضه لحادث سير بسيارته وسوء حالته النفسية مما أثر عليه .
كتب مسلم عبر حسابه على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري كاشفا عما يمر به: “لا إله إلا الله، يا وجع قلبي على اللي أنا فيه بجد” .
تابع: “كل يوم حاجة تعدي عليا وتكسرني، وقوف نقابة من الشغل وقطع رزق وحد أذيني نفسيا وحادثة اعملها بالعربية” .
أضاف: “واديني قايم من نومي مش قادر اتكلم ومش عارف أكلم حد وده من إني نمت زعلان .. حتى صوتي خسرته .. يارب أنا مليش غيرك تقف جنبي” .
وكانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا يإيقاف مطرب المهرجانات مسلم يوم 19 فبراير الماضي، لعدم مثوله للتحقيق على خلفية الشكوى المقدمة من منتجه سلطان الشن .
حيث تقدم سلطان الشن ببلاغات ضد مسلم وشركة روتانا وسعيد إمام لتعاقدهما المخالف معه، خاصة وأن مسلم يرتبط بتعاقد مع شركة “الشن” إس بى برودكشن لمدة 10 سنوات .
فقام المطرب مسلم بالتعاقد مع شركة روتانا في سرية تامة، على الرغم من أن الطرفين على علم بوجود تعاقد قائم بين مسلم وسلطان الشن .
كانت هذه تفاصيل خبر مطرب شهير يعلن فقدان صوته: “يا وجع قلبي على اللي أنا فيه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.