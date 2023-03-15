بباروكة من “الألماس” .. أحلام تثير الجدل في أحدث ظهور لها .. والجمهور: “إيه السفه ده”

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 06:54 مساءً - أثارت الفنانة أحلام موجة من الجدل والانتقادات من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في حفل الليلة الماسية بموسم الرياض .

شارك الحساب الرسمي لبرنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” مجموعة من الصور لإطلالة الفنانة أحلام، والتي ظهرت بها مرتدية باروكة من “الألماس”، كما وضعت عدد من اللاليء على رقبتها .

ولاقت الصور تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين انتقدوا هذا الظهور لأحلام متسائلين عن حقيقة كون هذه الباروكة من الألماس الحقيقي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم .

فيما أشار البعض في تعليقاتهم إلى أن عمليات التجميل التي خضعت لها الفنانة الإماراتية جعلتها تشبه كثيرا المذيعة وخبيرة التجميل جويل مردينيان .

فجاءت بعض التعليقات مثل: “مالها قلبت ع جويل” و “هي فين أحلام دي؟” و “الناس فيها زلازل” و “إيه السفه ده” و “بزخ واستفزاز” و “افتكرتها جويل” و”خصلة شعر واحدة تحل مشاكل بلد” .