كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 06:54 مساءً - أثارت الفنانة أحلام موجة من الجدل والانتقادات من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في حفل الليلة الماسية بموسم الرياض .
شارك الحساب الرسمي لبرنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” مجموعة من الصور لإطلالة الفنانة أحلام، والتي ظهرت بها مرتدية باروكة من “الألماس”، كما وضعت عدد من اللاليء على رقبتها .
ولاقت الصور تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين انتقدوا هذا الظهور لأحلام متسائلين عن حقيقة كون هذه الباروكة من الألماس الحقيقي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم .
فيما أشار البعض في تعليقاتهم إلى أن عمليات التجميل التي خضعت لها الفنانة الإماراتية جعلتها تشبه كثيرا المذيعة وخبيرة التجميل جويل مردينيان .
فجاءت بعض التعليقات مثل: “مالها قلبت ع جويل” و “هي فين أحلام دي؟” و “الناس فيها زلازل” و “إيه السفه ده” و “بزخ واستفزاز” و “افتكرتها جويل” و”خصلة شعر واحدة تحل مشاكل بلد” .
كانت هذه تفاصيل خبر بباروكة من “الألماس” .. أحلام تثير الجدل في أحدث ظهور لها .. والجمهور: “إيه السفه ده” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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