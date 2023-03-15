دنيا بطمة تُفاجئ الجمهور بتبدّل جديد في ملامحها

تعرضت دنيا بطمة لموجة عالية من السخرية بسبب تغير جديد في ملامحها، حيث بدت الفنانة المغربية بوجه أكثر نحتًا وهو ما دفع البعض لتوقع خضوعها لخطوات تجميلية جديدة.

تباينت الآراء حول ملامح دنيا بطمة في أحدث ظهور لها فبينما اعتبر البعض أنها خضعت للتجميل مجددا رأى آخرون أنها استخدمت أحد الفلاتر الذي زاد من غرابة وجهها.

دنيا بطمة بعد التجميل

السخرية من ملامح دنيا بطمة لم تكن بسبب الفيديو الجديد فقط، وإنما بسبب كونه التغير الذي يظهر لأكثر من مرة في أقل من شهر واحد، فاعتادت الفنانة المغربية على مفاجأة الجمهور بملامحها دائما.

وخلال الأيام الماضية ظهرت دنيا بطمة بوجه أكثر نحافة، وبسبب استخدام محسنات الصور، اعتبر البعض أن دنيا بطمة تحولت إلى نسخة من الفاشنيستا الدكتورة خلود.

رقص دنيا بطمة بملامح متغيرة:

تعتمد دنيا بطمة على حقن الفيلر التي تجعل وجهها أكثر امتلاء وغيرته من وجه نحيف إلى وجه دائري ثم وجه يتميز بذقن مدبب، كما تلجأ الفنانة المغربية لعدد من تقنيات التجميل التي غيرت من ملامحها، منها نحت الفك وتجميل الأنف فضلًا عن حقن البوتكس التي جعلتها تحصل على أعين مشدودة ومرفعة من الأجناب على طريقة "سحبة عيون القطة".

ملامح دنيا بطمة لم تكن هي فقط التي تغيرت وإنما تغير شكل جسم الفنانة دنيا بطمة أيضًا بشكل لافت للنظر وذلك بعد خضوعها لعمليات نحت وشد حولت من ملامح جسمها تماماً.

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إطلالات أبرزت غرابة ملامح دنيا بطمة بعد التجميل