حلا شيحة تُوّجه رسالة للجمهور في أحدث ظهور لها بعد خلع الحجاب

نشرت الفنانة حلا شيحة مجموعة من الصور الجديدة لها من رحلتها لكندا، وذلك في أحدث ظهور لها بعد خلعها للحجاب، وفاجأت الفنانة المصرية الجمهور بتغير في ملامحها.

بدت حلا شيحة في الصور التي نشرتها أصغر في العمر، لتتباين الآراء بين متابعين رأوا أنها استخدمت أحد الفلاتر وآخرون لظهورها بدون مكياج.

تعد هذه هي الصورة الثالثة لحلا شيحة بعد خلعها للحجاب، إلا أنها هذه المرة أعادت فتح التعليقات للجمهور بعد أن أغلقتها عقب الهجوم الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية.

ودونت حلا شيحة في تعليقها على الصور: "أجمل الأشياء في الحياة ليست مجرد أماكن وصور ، هم لحظات ومشاعر ، يبتسم ويضحك".

تفاعل الجمهور مع حلا شيحة في أول صورة تنشرها بعد خلع الحجاب وتسمح لهم بالتعليقات، لتتباين كلمات الجمهور ما بين كلمات انتقدت الفنانة المصرية وأخرى دافعت عنها ومن بين التعليقات: "دلوقتي فيلم إلا أنا هيبقى كويس وحلو طبعا"، "أنت تلبسين الحجاب تطلعين تكفرينا وتقلعيه تدينا مواعظ!".

وكتبت متابعة: "هيا حرة في حياتها لكن هي غير متزنة نفسيا كل مرة تلبس وتقلع آخر مرة قلعت وصورت فيلم مع تامر حسني وبعدين رجعت لبست ورفعت قضية بدها توقف الفلم لأن شعرها مبين هههههه وهلا أقل من سنة رجعت قلعت ما ترسي على بر واحد أحسنلك".

حلا شيحة توجه رسالة للجمهور في أحدث ظهور لها بعد خلع الحجاب

وفي المقابل دافع عدد كبير من المتابعين عن حلا شيحة في تعليقات منها: "ياريت محدش يكتب لها كومنتات سلبية وكل إنسان يخليه فنفسه أفضل ويبقى رقيب ع نفسه مش ع الناس".

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