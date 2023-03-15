شكرا لقرائتكم خبر عن غدا آخر يوم لاستقبال الجمهور مجانًا بمتحف عبد الوهاب والآلات الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استمراراً لتقليدها السنوى الهادفإلى تعريف الأجيال الجديدة برموز وقامات الإبداع قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فتح متحفى محمد عبد الوهاب والآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهوروآخر يوم غدا الخميس 16 مارس، وذلك احتفالا بذكرى ميلاد موسيقارالاجيال والتي تحل خلال هذا الشهر .

يروى المتحف ملامح مشوار حياة الموسيقار محمد عبد الوهاب من خلال عدة قاعات أحداها تحمل اسم (قاعة الذكريات) وتنقسم إلى جناحين: الأول يلقى الضوء على طفولته ونشأته وخطواته الأولى فى عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها ، أما الجناح الثاني يضم عدداً من الغرف الخاصة بمنزله مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية ، هذا الى جانب قاعة للسينما تضم كل الأفلام التى قام بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة ، بالاضافة الى قاعة للاستماع والمشاهدة تشمل مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى واغانى والبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن للزائر تصفحها على شاشات تعمل بنظام اللمس .

أما متحف الآلات الموسيقية فيحتوى على مجموعة من الآلات القديمة والتى تم العثور عليها أثناء ترميم مبنى معهد الموسيقى العربية وتم تجديدها بعناية وعرضها طبقاً لطبيعتها وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها ويوجد بجوار كل منها لوحة ارشادية توضح طبيعتها بالاضافة الى جهاز يصدر صوتها ومنها الآت نادرة مثل بيانو الثلاثة ارباع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية ، آلة الكوتو اليابانية وآلة السينتار الهندية وآلة السانتور والة المندولين المعدنية التى عزف عليها محمد عبد الوهاب لحن أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات .

جدير بالذكر انه تم تخصيص عدة امسيات لمختلف فرق الموسيقى العربية لتقديم نخبة من اعمال النهر الخالد احتفالا بذكرى ميلاده منها سلسلتى وهابيات ، كلثوميات اضافة الى حفل فرقة التراث للموسيقى العربية المقام فى الثامنة مساء الاحد 12 مارس عليى مسرح معهد الموسيقى العربية .