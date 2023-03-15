تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 05:54 مساءً - كشف الفنان أحمد السعدني عن تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان صلاح السعدني، مطمئنا جمهوره ومحبيه على وضعه .

أشار أحمد السعدني في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي إلى أن الفنان صلاح السعدني بخير، ولكنه ينزعج من الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر عن صحته .

فقال: “الحمد لله زي الفل، هو بس بيضايق من الإشاعات السخيفة اللي بتطلع دي، بس الزمن اللي احنا عايشين فيه السوشيال ميديا والتريند هنعمل إيه” .

تابع: “هو تمام جدا وزي الفل ومستمتع بالحياة الهادية البسيطة، بيتفرج على ماتشات كورة وعلى فكرة تقريبا مبيتفرجش على أعمال غير الحاجات اللي أنا بعملها دلوقتي” .

أضاف أحد السعدني: “قالي انت اللي لسه رابطني بالشغلانة دي، قولتله يارب دايما وليا الشرف الحقيقة” .

يذكر أن الفنان أحمد السعدني يشارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل “سره الباتع”، المأخوذ من رواية “سره باتع” .. وهو من إخراج خالد يوسف .

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، خالد الصاوي، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، شمس الكويتية وغيرهم .