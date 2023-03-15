حياة الفهد تروّج لمسلسل "قرة عينك"

شاركت الفنانة حياة الفهد متابعيها "برومو" عملها الرمضاني الجديد "قرة عينك"، واحتوى على مقاطع عدة من العمل.وكتبت الفهد على الفيديو: "انتظرونا بمسلسل قرة عينك في شهر رمضان المبارك.. جرعة من الضحك والدراما والمشاعر والقصص الجميلة مع سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد.. إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية.. تشاهدون العمل عبر تلفزيون السعودية، وتلفزيون دبي، وتلفزيون الكويت، كتابة علي شمس، وإخراج سعود بو عبيد، وإشراف عام يوسف الغيث، وتوزيع أكتيف ميديا للإنتاج الفني.. مشاهدة ممتعة".

كذلك نشرت الـ "برومو" نفسه الفنانة شيماء سليمان، وعلَّقت عليه بالكلمات ذاتها لحياة الفهد: "انتظرونا بمسلسل قرة عينك في شهر رمصان المبارك.. جرعة من الضحك والدراما والمشاعر والقصص الجميلة مع سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد.. إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية.. تشاهدون العمل عبر تلفزيون السعودية، وتلفزيون دبي، وتلفزيون الكويت، كتابة علي شمس، وإخراج سعود بو عبيد، وإشراف عام يوسف الغيث، وتوزيع أكتيف ميديا للإنتاج الفني.. مشاهدة ممتعة".

وكانت شيماء قد نوَّهت لعودتها إلى الأعمال الرمضانية قبل أيامٍ، إذ بثَّت "بوستراً"، كشفت فيه عن مشاركتها بالعمل، وكتبت: "بعد غياب سنتين عن الأعمال الرمضانية راح أطل عليكم بإذن الله في شخصية فاخرة مع الفنانة حياة الفهد، ومع نخبة كبيرة جداً من الفنانين. انتظرونا قريباً جداً".

"قرة عينك"

ومسلسل "قرة عينك"، الذي سيُعرض ضمن موسم دراما رمضان المقبل، من بطولة حياة الفهد، سعاد علي، ريم عبدالله، بثينة الرئيسي، عبدالعزيز نصار، صلاح الملا، شيماء علي، صمود المؤمن، محمد الدوسري، حصة النبهان، وشيماء سليمان، ومن تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج سعود بوعبيد، وتدور أحداث العمل الخليجي في إطار كوميدي مشوِّق حول سيدةٍ، تقضي عقوبةً في السجن بسبب جريمةٍ لم ترتكبها، وتجسِّد دورها حياة الفهد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أهم المسلسلات الكويتية في ماراثون دراما رمضان 2023

حياة الفهد تعود للكوميديا بعد غياب 8 سنوات بـ"قرة عينك"