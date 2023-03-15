شكرا لقرائتكم خبر عن خالد محروس يشارك في بطولة مسلسل "ضرب نار" بدور أمين المدمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان خالد محروس في مسلسل " ضرب نار " للنجمة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في " أمين " وهو شخص مدمن يستغل زوجته في الانفاق عليه ، وقال خالد أن هذه الشخصية لم يقدم مثيلا لها من قبل وخلال أحداث المسلسل سيكون هناك الكثير من المفاجآت في الشخصية وتفاصيلها .

وأشار محروس أنه انتهي من تصوير كل مشاهده، ويشكرمخرج العمل مصطفي فكري لأنه من المخرجين المميزين الذين يحبون الممثل ويدعموه، وهو من المؤمنين بموهبته كممثل .

يعرض مسلسل "ضرب نار"حصريًا على قناة on، في سباق دراما رمضان وكشف البرومو عن تقديم ياسمين عبد العزيز شخصية شعبية لفتاة من شبرا تدعى "مهرة"، تتحمل مسئولية نفسها وأخواتها بعد وفاة والدهم، وتعمل فى الخياطة، وتقابل خلال مشوار حياتها رجلاً من سوهاج يدعى "جابر" وتقع فى حبه، وسط العديد من المشاكل والصراعات التى تواجه الثنائى.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، خالد محروس ، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.