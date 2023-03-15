شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد محمود على: هذا ما حدث فى لقائى الوحيد مع عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد و المؤرخ محمود على إن علاقته بالوسط الفنى منعدمة تقريبا، فهو يحب ويكره الممثل من خلال أعمالهم فقط، مشيرا خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة إلى أن النجم الوحيد الذي قابله هو الفنان عادل إمام، في إحدى المناسبات، ووقتها أشاد النجم الملقب بالزعيم به.

وأصدرت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة كتاب عن الناقد محمود على بعنوان "غواص في بحر السينما" للزميل عرفة محمود.

وضمن عروض الأفلام يعرض في السابعة مساء اليوم الفيلم السوري المصري "صول" للمخرجة زهرة البودي، ويشارك في إنتاجه من مصر مصطفى الكيلاني، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وذلك بالقاعة الصغرة بقصر ثقافة الإسماعيلية.

الفيلم يحكي عن "جابي" موسيقي شاب من ذوي الاحتياجات خاصة لديه حالة خاصة جدا تدعى "متلازمة العظم البلوري" والتي أقعدته عن الحركة والمشي وأفقدته بصره بشكل نهائي، ووجد شغفه مبكراً، وأصبحت الموسيقى أسلوب حياته ووسيلته لتحقيق أثره الخاص في هذا العالم، هو إنسان عادي لكل من يعرفه، الفارق الوحيد أنّه مُلهم!.

كتب سيناريو الفيلم زهرة البودي وكارمن قاسم، وإنتاج زهرة البودي، ومنتج مشارك مصطفى الكيلاني، مدير إضاءة و تصوير فادي زوان.

زهرة البودي مخرجة سورية تخرجت من هندسة الاتصالات في جامعة تشرين، وبعد تخرجها انتقلت إلى عالم الإخراج عبر عدة ورش لصناعة الأفلام.

منذ عام 2015 أخرجت وكتبت زهرة البودي عدة أفلام قصيرة:

فيلم "سالي" الوثائقي الذي عرض في عدد من المهرجانات الدولية ونال عدة جوائز

فيلم "أحلام صغيرة" بطولة النجمة نادين تحسين بيك 2016

فيلم "رغبات" 2017 والذي نال عدة جوائز عالمية.

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان من المقرر ان تستمر فعاليتها حتي 20 من مارس الجاري وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.