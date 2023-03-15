شكرا لقرائتكم خبر عن عرضان مسرحيان وندوة في ثالث أيام مهرجان أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام اليوم الثلاثاء خلال فاعليات مهرجان أيام الشارقة المسرحية في دورته 32 ، والذي يقام في الفترة من 13 وحتي 20 مارس ، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن حمد القاسمي ، عضو المجلس الأعلي حاكم الشارقة ، ويرأسه أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الشارقة ـ ندوة بعنوان " المحترفات المسرحية العربية : تجارب وشهادات" ويدير الندوة مهند كريم من الإمارات ، ويشارك فيها كل من شادي هبر من لبنان ، ودكتور سمير عثمان الباش من سوريا .

كما سيقام ندوة تكريم الشخصية المحلية المكرمة الفنان القدير عادل بن سيفان ، ويدير الندوة الفنان عبد الله صالح ، وسيتحدث سيفان عن تجربته مع المسرح ، وكيف بدأت واستمرت ومساراتها ومحطاتها وتحدياتها ، كما سينصت لإفادات ورؤي حول مساره الفني من الأصدقاء والزملاء .



مهرجان الشارقة

وستعرض مسرحيتان خلال اليوم وهما مسرحية " مول مضارب بني كرش " لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني ، من تاليف وإخراج سالم العيان ، ومسرحية " أغنية الرجل الطيب " لفرقة جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح ، تأليف وإخراج مهند كريم .

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تقام سنوياً برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.

تمنح الأيام جوائز فنية للفرق، الممثلين والفنيين باحتفال ختامي يتخلله تكريم فنان عربي فائز بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، إضافة لتكريم أحد رواد الحركة المسرحية المحلية .