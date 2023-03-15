شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التصوير محمود عبد السميع: تجربتي في الدراما التليفزيونية مريرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصف مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع تجربته فى الدراما التليفزيونية بالمريرة جدا، قائلا: رفضت اشتغل بأسلوبهم، فعلي سبيل المثال فوجئت أثناء تصوير مسلسل "وكالة عطية" بأن مدير الإضاءة يغادر موقع التصوير، لأنه يرى أنه انتهى من عمله بوضع مصادر الإضاءة.

وقال محمود عبد السميع خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة إنه بعد دخول عدد من السينمائيين لعالم الدراما التلفزيونية أصبحت الأمور أفضل.

وأدار ندوة تكريم مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع الناقدة ماجدة موريس، بحضور الناقد أسامة عبد الفتاح الذي ألف كتابا عنه يسرد فيه تجربته الفنية، كما حضرها خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما وعدد من السينمائيين والنقاد.

وتقام فعاليات الدورة الـ 24 للمهرجان، خلال الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية، التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.