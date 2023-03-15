منها “كلام الناس” .. حكيم يندم على عدم تقديمه لهذه الأغاني

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 03:58 مساءً - كشف الفنان حكيم عن شعوره بالندم لعدم تقديمه عدد من الأغاني التي تم عرضها عليها في البداية، ثم رفضها وقدمها مطربين آخرين غيره .

أشار حكيم خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس إلى أن كلا من الأغاني “اديني قلبك” و”كلام الناس” و” اللي باعنا خسر دلعنا” كانوا من المفترض أن يكونوا له .

فقال: “أغنية عبد الباسط حمودة “اديني قلبك وخد حناني” كانت معمولة ليا أنا ورحت قعدت معهم وقعدنا نسمع، والله يجازيه ابن الحلال حد كان معايا قالي لأ مش حلوة فصرفت نظر” .

تابع: “أغنية “كلام الناس” أول واحد سمعها في مصر أنا، وأنا عايز أغنيها هموت، وكنا بنعمل في ألبوم نار فكلام الناس استحالة جنب نار والحق عليه، مش هيبقوا ماشيين مع بعض خالص” .

أضاف حكيم: “هي مش شبهي خالص بس أنا كنت حابب اللون ده إن أنا أغنيه في الوقت ده، والشركة كانت عايزة حاجات تجارية” .

واصل: “آخر حاجة كانت معمولالي ومغنتهاش “اللي باعنا خسر دلعنا”، أبو خالد حبيبي راغب غنى الغنوة وغالي عليا .. راغب خدها في سكة الشياكة الرومانسية، أنا كنت هاخدها في الشعبي الشيك” .