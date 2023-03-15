شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة لمحمد رياض بعد رئاسته للمهرجان القومي للمسرح: سعيدة بهذه الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة الكبيرة شهيرة زوج ابنتها الفنان محمد رياض بتعيينه رئيسا للمهرجان القومي للمسرح، ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "ألف مبروك الفنان الكبير وزوج ابنتي الغالي تعيينك رئيسًا للمهرجان القومي للمسرح سعيدة لهذه الثقة الغالية فأنت رمز للأخلاق والاحترام".



محمد رياض

وتابعت: "طالما توجد الأخلاق سيوجد الإخلاص والتفاني والانتماء لما هو راقي ومفيد، فضلا عن الوعي والثقافة والرؤية الفنية الواعية التي أثقلتها الخبرة والسنين، نتمنى التوفيق والنجاح تحت قيادتك للمهرجان القومي للمسرح".

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت أمس قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناده مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، وأضاف إن هذه التكليف يُمثل له علامة مضيئة في مسيرته الفنية خاصة وإنه أحد أبناء المسرح المصري،وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.

وأكد رياض أن المسرح يعد واجهة براقة للفنون ، ويمثل جزء من الريادة المصرية وقوتها الناعمة ،مبديًا تطلعاته، لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة فن المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.