شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد السميع فى مهرجان الإسماعيلية: لست مخرجًا وأفضل لقب المصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت ندوة تكريم مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع صباح اليوم الأربعاء في أولي فعاليات الدورة الـ ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.، وأدارتها الناقدة ماجدة موريس.

وفي الندوة قال الناقد أسامة عبد الفتاح إن محمود عبد السميع له انجاز كبير في مجال التصوير السينمائي وأيضا في الثقافة السينمائية بجهوده في الحفاظ على التراث السينمائي.

وحول تأليف كتاب عن محمود عبد السميع يسرد فيه مشواره الفني، قال آسامة عبد الفتاح إنه كان مسؤولية كبيرة له، مشيرا إلى أنه وجد صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات يسبب أنه لا يوجد أرشيف او قاعدة بيانات للفنانين المصريين.



ندوة تكريم مدير التصوير محمود عبدالسميع

وأضاف أسامة عبد الفتاح أن محمود عبد السميع له جهود كبيرة في تصوير أعمال عن حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، لذا فإن تكريمه هذا العام ورغم تأخره يأتى مناسبا للاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، مشيرا إلى أن محمود عبد السميع يعد من الجيل الذهبي الذي أثرى الثقافة السينمائية فى مصر.

ومن جانبه وجه محمود عبد السميع الشكر لكن من ساهم في تكريمه، موضحا أنه كان يفضل أن يكتب على تترات الأفلام وصف (تصوير) بدلا من مدير تصوير. أما عن أسلوبه في التصوير أشار إلى أن رؤيته تتخلص في الإجابة على سؤالين ماذا يصور؟ ولماذا؟

كما قال محمود عبد السميع إنه أخرج بعض أفلام لكنه لا يعتبر نفسه مخرجا ولا يحب هذا الوصف، فهو لا يصف نفسه بالمخرج، مستعينا بجملة للمخرج داود عبد السيد قال فيها "الإخراج مهنة من لا مهنة له".