فنانة شهيرة تتهم يحيى الفخراني بالتنمر عليها

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:47 مساءً - كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي عن تعرضها للتنمر من جانب الفنان يحيى الفخراني، وأرجعت السبب في ذلك إلى ارتدائها للحجاب .

قالت عبير الشرقاوي في تصريحات صحفية لها: “أنا تعرضت للتنمر من يحيى الفخراني بسبب حجابي، كنت بسجّل عمل إذاعي وشوفته ورحت أسلّم عليه” .

تابعت: “راح بص ليا من تحت لفوق، رغم إنه معروف إنه ملتزم ومش منحرف، ولكننا منعرفش عنه إنه متدين” .

كما أشارت عبير الشرقاوي إلى أنها تعرضت للتنمر أيضا من الفنان الراحل سمير صبري خلال أحد المواقف التي جمعتهما .

وعلقت الفنانة المعتزلة على ذلك قائلة: “وكمان أنا تعرضت للتنمّر من سمير صبري لما قابلته مرة في أمسية وتعامل معايا بتنمّر رهيب” .