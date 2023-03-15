أمير طعيمة عن هذا الفنان: “عمري ما شوفت منه حاجة وحشة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:47 مساءً - علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة على المطالبات بحذف أغنية “من أول دقيقة” للفنانة إليسا والفنان سعد لمجرد، بعد الحكم بحبس الأخير لمدة 6 سنوات في قضية اغتصابه لفتاة فرنسية .

قال مؤلف الأغنية أمير طعيمة في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”: “الناس مش عارفين يفصلوا بين حبنا لسعد بموجب علاقتنا بيه واللي شفناه منه واقتناعنا بفنه وتعامله معانا” .

تابع: “أنا سعد عمري ما شوفت منه حاجة وحشة .. أزمة كبيرة أتمنى إن هو يخرج منها على خير بما لا يكون فيه أي ظلم لطرف من الأطراف”.

يذكر أن الكثير من رواد السوشيال ميديا كانوا قد طالبوا الفنانة إليسا بحذف أغنيتها مع سعد لمجرد على موقع “يوتيوب” وتقديم اعتذارا عن تعاونها معه بها .

وتعرضت إليسا لموجة من الانتقادات والهجوم مؤخرا بعد غنائها “من أول دقيقة” على المسرح في حفلها بجمهورية الدومينيكان، مع عرض فيديو الأغنية التي تظهر فيه مع سعد لمجرد .

وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا وغضب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها البعض بدعم الفنان سعد لمجرد .

وكانت قد أصدرت محكمة الجنايات في باريس مساء الجمعة، 24 فبراير، حكما بسجن سعد لمجرد 6 سنوات .

وذلك لإدانته باغتصاب شابة تدعى لورا بريول وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016 .. وتقدم محاميه بطلب استئناف الحكم الصادر .

وسبق وأن اتهم “لمجرد” أيضًا في قضية اغتصاب فتاة في عام 2018، بجانب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية في المغرب عام 2019 .