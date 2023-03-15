تغيير كبير في ملامحها.. بسمة بوسيل تثير الجدل في أحدث ظهور لها على “إنستجرام”.. شاهد شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:47 مساءً - شاركت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ظهرت بسمة بوسيل في الصورة من داخل سيارتها واعتمدت أن تكون الصورة بطريقة السليفي، وظهرت بإطلالة جذابة فارتدت بلوفر من اللون الرمادي ونسقت تحته شميز من اللون الإبيض وظهرت وشعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم.

فلتر أم تجميل؟

تفاعل متابعي بسمة مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها، وأضافوا العديد من التعليقات التي عبروا فيها عن تغير ملامح بسمة بشكل لافت للانتباه.

وتساءل عدد كبير من جمهورها عن سر تغير ملامحها، وتوقعوا أنها أجرت عملية تجميل جديدة، لكن عدد من محبيها أكدوا أنها من الممكن أن تكون طبقت المكياج بطريقة جديدة ومختفلة أو قامت بإستخدام فلتر على الصورة.

توتر العلاقة بين بسمة بوسيل وتامر حسني

من ناحية أخرى، بسمة بوسيل تثير الجدل بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، وذلك بسبب إلغائها متابعة زوجها تامر حسني بشكل متكرر ويتردد في كل مرة أنهما انفصلا لكن تامر حسني يظهر برفقة أبنائه وزوجته في إشاره منه لنفي هذه الأخبار.

هذا وقد التزم كل من تامر وبسمة الصمت، من دون تأكيد أو نفي الخبر، إلا ان بسمة قامت بمشاركة جمهورها، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستجرام، رسائل مواساة من المتابعين والمعجبين، والتي كانت جميعها دعوات لها بالتوفيق في حياتها.

وفي التفاصيل، كتبت متابعة: “اللهم ان كانت مهمومة فامنحها فرحًا، وان كانت مكسورة فامنحها قوة، وان كانت بحاجة فلا تكلها لسواك وأرح قلبها واكتب لها الخير دائمًا”، لترد بسمة بوسيل على معظم الرسائل بـ”آمين”، شاكرة اياهم على الدعاء والحب.

تامر حسني يكشف عن بطلة فيلمه الجديد

وعلى الصعيد الفني، بدأ تامر حسني خلال الفترة الماضية تصوير مشاهده في فيلمه الجديد تاج، إلا أنه خلال الساعات الماضية تعرض العمل لأزمة جديدة بعد اعتذار مي عمر عن المشاركة في بطولة العمل من خلال منشور عبر «إنستجرام»، قالت فيه إن اعتذارها جاء بسبب تغيير المواعيد وانشغالها.

وتابع حسني، ببرنامج “ذا انسايدر بالعربي“: “الفنانة ساندي هتشارك معانا في فيلم تاج، وهتظهر بشكل مختلف، ودور جديد عليها، وهتغني وتمثل في الفيلم، بالإضافة إلى بيومي فؤاد، والعمل من إخراج سارة وفيق”.

فيلم «تاج»

وتدور أحداث “فيلم تاج” في إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

و فيلم “تاج” هي التجربة الثانية التي تجمع بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد فيلم “مش أنا”، الذي عرض عام 2021، وهو من بطولة الفنانة حلا شيحة، الفنانة سوسن بدر، ماجد الكدواني، شيرين، حجاج عبد العظيم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنان إياد نصار، محمد عبد الرحمن، عصام السقا.

شارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، وتعاقد على بطولة فيلم تاج حتى الآن: من ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر السينمائية “فيلم بحبك“، والذى شهد أول تجارب تامر حسني الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

تامر حسنى فى حفل جامعة عين شمس

على جانب آخر، أحيا النجم تامر حسنى، حفلا غنائيًا ضخمًا، قبل أكثر من أسبوع، فى جامعة عين شمس، بحضور الآلاف من جمهور تامر اللذين تفاعلوا معه بشكل كبير وسط حالة من الفرح والاحتفاء بأغانيه المميزة، وكان الحفل واحد من أقوى الحفلات التى قدمها نجم الجيل لجمهوره.

نشر تامر حسنى – حينها – مجموعة صور من الحفل عبر حسابه الشخصى على موقع “إنستجرام”، وعلق عليها: “أجمل لقاء منتظر من يوم ما غنيت بينى وبين طلبة جامعة عين شمس اللى كانوا منورين الدنيا النهارده بطاقتهم العظيمة”.

الخليج 365

الخليج 365