بإطلالة جريئة ونارية.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها الـ51 بدت وكأنها فتاة عشرينية !! – شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:47 مساءً - شاركت الفنانة المصرية عبير صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» بإطلالة جديدة احتفالا بعيد ميلادها.

وتفاعل جمهور عبير صبري مع الصور وأضافوا العديد من التعليقات الايجابية التي تمنوا من خلالها عيد ميلاد سعيد.

إطلالة عبير صبري في عيد ميلادها

وأطلت “عبير” وهي مرتديه فستان أحمر ناري عاري الكتف، ووضعت مكياج قوي كلاسيكي تناسب مع اللوك الذي ظهرت به، ونالت هذه الإطلالة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا.

نبذة عن عبير صبري

ممثلة مصرية من مواليد عام 1971 بالقاهرة، درست في كلية الحقوق بجامعة عين شمس. دخلت الوسط الفني كمقدمة برامج تليفزيونية إلى أن التقطها المخرج (علي عبدالخالق) للتمثيل في فيلم (الناجون من النار) مع (عمرو عبدالجليل) و(طارق لطفي) عام 1994، وكان التعاون الثاني لها مع المخرج (علي عبدالخالق) أيضاً في فيلم (عتبة الستات) الذي قام ببطولته (نبيلة عبيد) و(فاروق الفيشاوي).

عملت بعدة أفلام أخرى قبل إعتزالها المؤقت بسبب ارتدائها الحجاب، وإتجهت وقتها لتقديم البرامج الدينية، ولكن عادت من جديد بعد فترة إلى شاشة السينما عام 2010 من خلال عدة افلام مثل (أحاسيس) و(نور عيني) و(عصافير النيل).

عبير صبري في رمضان 2023

وفى سياق آخر تواصل عبير صبرى تصوير مشاهدها في “مسلسل جميلة” المقرر عرضه في موسم شهر رمضان 2023 المقبل، حيث كشفت قبل أيام عن شخصيتها في العمل ونشرت صورة على حساباتها بالسوشيال ميديا معلقة:””نيرمين عبد الحميد زوجه تحارب من أجل استعاده طليقها بكل الوسائل.. انتظروني في مسلسل “جميلة” رمضان بإذن الله”.

مسلسل “جميلة” يعرض على قناة ON بالتزامن مع قناتى cbc والحياة، والعمل بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ويسجل “جميلة” التعاون الثانى على التوالى بين عبير صبرى وريهام حجاج بعد مسلسل “يوتيرن” الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز

عبير صبري تتحدث عن دورها فى “جميلة”

وعلقت عبير صبري عن دورها فى مسلسل جميلة قائلة: المسلسل حلو أوي..وأقدم شخصية مختلفة تماما عن الأدوار السابقة.

وأضافت “عبير صبري” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”،:” شخصيتي في المسلسل مختلفة ومليئة بالصراعات..بحاول أرجع طليقي بكل الطرق من زوجته الأخرى وهي ريهام حجاج”.

وتابعت: زوجي في المسلسل الفنان هاني عادل، والمسلسل مليء بالتشويق والإثارة، ويضم كوكبة من كبار النجوم والفنانين.

وأضافت: هناك منافسة بين كل المشاركين في المسلسل، ولا يوجد ما يعرف بالغيرة والتنافس، متابعة:” كلنا بنشتغل مع بعض عشان نقدم مسلسل حلو”.

فيلم ليلة عيد

وتنتظر عبير عرض فيلم “ليلة العيد” الذى انتهت من تصويره منذ فترة، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.

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