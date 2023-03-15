كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:47 مساءً - أكدت الفنانة ليلى غفران على أنها لم تعتزل الفن والغناء كما أشاع البعض بسبب فترة ابتعادها عن الساحة الفنية، والتي وصلت إلى 10 سنوات .
أشارت ليلى غفران في تصريحات صحفية لها إلى أن ابتعادها هذه الفترة عن الغناء يرجع إلى ظروف شخصية مرت بها، وأنها لم تفكر في الاعتزال .
فقالت: “ابتعادي عن الغناء عشر سنوات لم يكن قراراً شخصياً، وإنما بسبب ظروف مررت بها” .
تابعت: “وشائعات اعتزالي الغناء غير صحيحة لأنني لم أفكر في اعتزال الغناء بعد .. وإذا فكرت في الاعتزال فبالطبع سأعلن ذلك لجمهوري” .
وأضافت ليلى غفران حول عودتها إلى الغناء: “عملت ألبوم جديد اسمه أنا كده عجباني، وهينزل بالتزامن مع عيد الفطر ..وكمان فكرة الدويتو موجودة” .
كما لفتت “عغران” إلى أنها تعاونت مع مطربة عراقية في أغنية سينجل خارج ألبوم أنا كده عجباني، ومن المقرر أن يتم طرحها قريبًا .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب ل 10 سنوات .. ليلى غفران تكشف حقيقة اعتزالها الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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