بعد غياب ل 10 سنوات .. ليلى غفران تكشف حقيقة اعتزالها الغناء

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:47 مساءً - أكدت الفنانة ليلى غفران على أنها لم تعتزل الفن والغناء كما أشاع البعض بسبب فترة ابتعادها عن الساحة الفنية، والتي وصلت إلى 10 سنوات .

أشارت ليلى غفران في تصريحات صحفية لها إلى أن ابتعادها هذه الفترة عن الغناء يرجع إلى ظروف شخصية مرت بها، وأنها لم تفكر في الاعتزال .

فقالت: “ابتعادي عن الغناء عشر سنوات لم يكن قراراً شخصياً، وإنما بسبب ظروف مررت بها” .

تابعت: “وشائعات اعتزالي الغناء غير صحيحة لأنني لم أفكر في اعتزال الغناء بعد .. وإذا فكرت في الاعتزال فبالطبع سأعلن ذلك لجمهوري” .

وأضافت ليلى غفران حول عودتها إلى الغناء: “عملت ألبوم جديد اسمه أنا كده عجباني، وهينزل بالتزامن مع عيد الفطر ..وكمان فكرة الدويتو موجودة” .

كما لفتت “عغران” إلى أنها تعاونت مع مطربة عراقية في أغنية سينجل خارج ألبوم أنا كده عجباني، ومن المقرر أن يتم طرحها قريبًا .