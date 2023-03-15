أحمد سعد يتصدّر قائمة الأكثر استماعاً في الشرق الأوسط بـ"قادر أكمل"

تصدرت أغنية قادر أكمل للفنان أحمد سعد قائمة الأكثر استماعاً في الشرق الأوسط، وذلك عبر جميع المنصات الرقمية، من المنظمة العالمية IFPI، وهي منظمة الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، وهي المنظمة التي تمثل صناعة الموسيقى المسجلة في جميع أنحاء العالم.

وحصلت أغنية قادر أكمل على المركز الأول كأكثر أغنية استماعاً في الشرق الأوسط، وبذلك يُعد سعد أول فنان عربي يحقق هذا النجاح.

أغنية قادر أكمل

أغنية "قادر أكمل"، أغنية رومانسية، عاطفية يحكي سعد فيها عن مدى تعلقه وارتباطه بحبيبته، التي تؤيده وتسانده، ويصف عيونها بطوق النجاة، ويؤكد أن من قبلها عمره غير محسوب.

وأغنية "قادر أكمل"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو.

كلمات الأغنية:

أيوه بسببك قادر أكمل

وقت ما بتعب ليكي بروح

لما ببان الدنيا تقفل

حضنك آخر باب مفتوح

ياللي عيونك وقت ما بغرق

بالنسبالي دي مركب نوح

إنتي الحته الحلوة في قلبي

ببقى ف قربك مش قلقان

إنتي حبيبتي وأمي وبنتي

وماليش بعدك تاني مكان

حببتيني ف أيام عمري

رجعتيني لنفسي زمان

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