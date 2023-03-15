محمد رياض يُعرب عن سعادته بإسناده مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، قراراً بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناده مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، وأضاف أن هذا التكليف يُمثل له علامة مضيئة في مسيرته الفنية، خاصة أنه أحد أبناء المسرح المصري، وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.

وأكد رياض في بيان رسمي أن المسرح يُعد واجهة براقة للفنون، ويمثل جزءاً من الريادة المصرية وقوتها الناعمة،مبدياً تطلعاته، لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة فن المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.

يُذكر أن الفنان محمد رياض، من مواليد عام 1970 تخرج في كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس، تم اختياره عضواً باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته الـ15 قدم أكثر من 150 عملاً فنياً ما بين الدراما التلفزيونية والأعمال المسرحية والأفلام السينمائية، حيث قدم في المسرح "الأخوة الأندال، البهلوانات، السلطان الحائر، حباك عوضين تامر، والحفلة التنكرية" وقدم للسينما "48 فيلماً منها "ساعة في إسرائيل، يوم الكرامة، حفل زفاف، الإمبراطورة، العشق والدم".

أما أشهر أعماله في الدراما "لن أعيش في جلباب أبي، الضوء الشارد، أرابيسك، قيد عائلي، أميرة في عابدين، نصف ربيع الآخر، عصر الأئمة، ابن حزم، أبناء ولكن، رحيم، الأب الروحي، النمر، الحلم، الاختيار 3"

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