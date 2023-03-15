شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يحتفل بعيد ميلاد أبنائه عمر وحمزة .. احبكما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفل النجم أحمد رزق بعيد ميلاد أبنائه ونشر على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعه بأبنائه وزوجته معلقا عيد ميلاد سعيد يا عمر عيد ميلاد سعيد يا حمزة ...بحبكما

قال الفنان أحمد رزق من قبل ، إنه لديه ثلاثة أولاد، هم: عمر ويحيي وحمزة، وهم مختلفون عن بعضهم البعض تماما، على الرغم من أنهم تربوا في نفس المنزل ونفس البيئة، ولكن كل منهم مختلف عن الآخر، فحمزة عاقل وعمر مشاغب ويحيي يعتبر كيوت ومدلل، وتابع هناك الكثيرون يتخيل أنني كنت أتمني بنت، ولكن في الحقيقي هذا الموضوع لم يشغلني لحظة، ولكن الواقع يقول إن الولد هو العزوة بالفعل.



بوست احمد رزق بوست احمد رزق



عائلة احمد رزق عائلة احمد رزق

ويشارك الفنان أحمد رزق هذا العام فى مسلسل " حضرة العمدة " المقرر عرضة خلال شهر رمضان 2023