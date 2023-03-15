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الكينج محمد منير: حسيت إنى بين أهلى وناسى فى حفل السودان

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بالجمهور السودانى الذى حرص على حضور حفله الأخيرة التى أقيمت منذ أيام بالخرطوم، وقال لـ"الخليج 365" شعرت إنى بين أهلى وناسى وسعدت أكثر حينما علمت بالإقبال الشديد على الحفل وبنفاد التذاكر فور طرحها واستقبال الجمهور السودانى أبهرنى، ودائما الحفلات السودانية لها ذكريات فى خاطرى اتذكرها دائما بالخير وتربطنى علاقة صداقة مع كثير من الأشقاء السودانيين.

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 محمد منير 

 

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 محمد منير 

 

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 محمد منير 

 

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 الاحتفال بمنير 

 

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 محمد منير 

يذكر أن نشر المخرج محمد العدل "ماندو" صورة تجمعه بالكينج محمد منير ومعه الدكتور مدحت العدل والمنتج جمال العدل والملحن محمد رحيم، وكتب:"الكينج محمد منير يغني تتر مسلسل عملة نادرة من كلمات الشاعر العظيم الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان حبيبى الفنان الكبير محمد رحيم"، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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