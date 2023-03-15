شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير: حسيت إنى بين أهلى وناسى فى حفل السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بالجمهور السودانى الذى حرص على حضور حفله الأخيرة التى أقيمت منذ أيام بالخرطوم، وقال لـ"الخليج 365" شعرت إنى بين أهلى وناسى وسعدت أكثر حينما علمت بالإقبال الشديد على الحفل وبنفاد التذاكر فور طرحها واستقبال الجمهور السودانى أبهرنى، ودائما الحفلات السودانية لها ذكريات فى خاطرى اتذكرها دائما بالخير وتربطنى علاقة صداقة مع كثير من الأشقاء السودانيين.



محمد منير محمد منير



محمد منير محمد منير



محمد منير محمد منير



الاحتفال بمنير الاحتفال بمنير



محمد منير محمد منير

يذكر أن نشر المخرج محمد العدل "ماندو" صورة تجمعه بالكينج محمد منير ومعه الدكتور مدحت العدل والمنتج جمال العدل والملحن محمد رحيم، وكتب:"الكينج محمد منير يغني تتر مسلسل عملة نادرة من كلمات الشاعر العظيم الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان حبيبى الفنان الكبير محمد رحيم"، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.