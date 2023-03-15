شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي وريم مصطفى وحسين فهمي من كواليس مسلسل "سره الباتع".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المخرج خالد يوسف عدة صور من كواليس مسلسل "سره الباتع" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وظهر خلال الكواليس عدد من أبطال العمل منهم أحمد فهمي، وريم مصطفى وحسين فهمي، عمرو عبد الجليل، كما شارك "يوسف" منذ يومين صورا أخرى ظهر فيها الفنان أحمد السعدني والفنانة حنان مطاوع.



كواليس مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، حيث تدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلقت الجيش حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع أصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".



عمرو عبدالجليل من كواليس سره الباتع

المسلسل من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم، وهو مأخوذ عن قصة للأديب الراحل يوسف إدريس، معالجة درامية وإخراج خالد يوسف، إنتاج شركة سينرجي.

كما يشارك في بطولة العمل من النجوم العرب، الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.



حسين فهمي وخالد يوسف من كواليس سره الباتع