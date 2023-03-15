صور نادرة من زفاف أحمد عبد العزيز.. لن تتخيلوا جمال زوجته.. جميلة بشكل لا يصدّق!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 11:43 صباحاً - تداولت بعض الصفحات الفنّية على مواقع التواصل الاجتماعي، صور نادرة يرجع تاريخها لأكثر من 30 عامًا، من حفل زفاف الفنان القدير أحمد عبد العزيز الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى وحضره العديد من الفنانين والشخصيات الهامة.

قصة حب وزواج أحمد عبد العزيز

ثلاثة وثلاثون عامًا مرت منذ اللقاء الأول لفارس الدراما وزوجته عام 1990م حيث لعبت الصدفة دورها فيه ليرسم القدر طريقهما معًا ويكتب أن يجتمعا للأبد وأن يربطهما رباط مقدس وتجمعهما حياة مشتركة وبيت واحد.

التقى أحمد عبد العزيز زوجته وهي لا تزال طالبة بالسنة الأولى بكلية الإعلام والتى يلفت جمالها الأنظار، ولم يكن عمرها قد تجاوز ال18 عامًا، حين ذهبت لمبنى التلفزيون حيث كانت تتدرب بأحد البرامج، بينما كان هو النجم الساطع وفارس الدراما الشهير وفتى أحلام الفتيات فترة التسعينات.

ورغم ذلك لم تكن تعرفه، وبالرغم من أن اللقاء كان صدفة وشعرت خلاله بالضيق مع أول حوار جمعهما إلا أن القدر كتب أن يكون هذا اللقاء سببًا فى قصة حب بدأت بين فارس الدراما الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز وزوجته الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين، وتوجت بالزواج لتكون من أكثر الزيجات نجاحًا واستقرارًا فى الوسط الفنى والثقافي.

من هي زوجة أحمد عبدالعزيز؟

حيث لا يعرف الكثيرون أن زوجة الفنان أحمد عبدالعزيز تكون الكاتبة الشهيرة والإعلامية مصرية “دينا شرف الدين”،والتى اثارت بظهورها إعجاب كل من شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعى، ودائما ما تتلقي تعليقات إيجابية علي كتاباتها.

الحياة العائلية لأحمد عبدالعزيز:

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز معروف في الوسط الفنى بحبه الشديد لأولاده وزوجته، هذا ما أوضحته الأخيرة خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي “عمرو الليثي”، كما أنها كشفت خلال تلك المداخلة عن إعتيادها على انشغال زوجها خلال شهر رمضان من أجل تقديم أعمال فنية وتسعد جدًا لنجاح تلك الأعمال، موضحة أن زوجها ديمقراطي وهو ليس بالرجل المنفتح بالكلية أو المنغلق.

يُذكر أن أحمد عبد العزيز لديه من زوجته الكاتبة والإعلامية دينا شرف الدين 3 أبناء هم: أميرة ومحمد ويوسف.

من هو أحمد عبد العزيز؟

ولد أحمد عبد العزيز في مدينة الإسكندرية بحي محرم بك يوم 30 من شهر ديسمبر عام 1964، كان منذ صغره مولعًا بالفن والتمثيل وكان متعلق تعلق شديد بمشاهدة التليفزيون.

اعتاد المشاركة في جميع النشاطات المدرسية المتعلقة بالفن، وانتظر حتى وصل إلى مرحلة الجامعة وبعد حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية.

قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على شهادة البكالوريوس منه أيضًا، يذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز متزوج من الكاتبة دينا شرف الدين ولديهما ثلاثة أبناء هم يوسف ومحمد وأميرة.

في فترة من الزمن وبعد تقديم أعمال عظيمة بحجم “المال والبنون، سوق العصر، ليالي الحلمية” وغيرهم من الأسماء الكبيرة، وجدنا الفنان أحمد عبد العزيز يبتعد عن الفن.

حتى وصل الأمر إلى انقطاع لفترة طويلة، وعن سبب هذا الانقطاع قال الفنان أنه حدث ما يسمى بالانحدار والإسفاف في الكثير من الأعمال الدرامية، وأنه شعر بأنه لا يوجد قصة أو سيناريو وأن الأمر أصبح “بيزنس فقط.

آخر أعمال أحمد عبد العزيز

من ناحية أخرى، شارك أحمد عبد العزيز في دراما رمضان 2022، بمسلسل “المداح – أسطورة الوادي” بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، أحمد بدير، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكانت زوجة الفنان أحمد عبد العزيز صرحت من قبل عن أحب أعماله إلى قلبها، قائلة إنها تحب كثيرا مسلسل “الوسية” لأنه أبدع كثيرًا في التمثيل، مشيرة إلى أنها لم تشاهده في عرضه الأول، وشاهدته بعدها بسنوات حتى بعد زواجهما، كما تحب كثيرا مسلسل “سوق العصر” والعديد من أعماله.

أحمد عبد العزيز في رمضان 2023

هذا ويشارك الفنان القدير أحمد عبد العزيز في موسم رمضان 2023 المقبل من خلال مسلسل “سره الباتع” مع المخرج خالد يوسف وعدد كبير من النجوم.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز، في تصريحات صحفية، أن العمل يمثل نقله كبيرة في الدراما نظرا لكونها من أدبيات الكاتب الكبير يوسف إدريس، حيث تناقش عددًا من القضايا التي تهم المجتمع.

ويعد مسلسل “سره الباتع” مستوحى من رواية بنفس الاسم للأديب يوسف إدريس، الذي يعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، ويضم العمل أكثر من 50 ممثلا وممثلة نظرًا لطبيعة الأحداث وتعدد الشخصيات في القصة.

المسلسل بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

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