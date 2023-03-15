شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تجسد دور راقصة شعبية فى مسلسل "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة فريدة سيف النصر في بطولة مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان والذى تم الانتهاء من تصويره مطلع هذا الأسبوع ومقرر عرضه حصرياً على قناة DMC ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، وتجسد فريدة خلال أحداث العمل شخصية راقصة شعبية، يحدث بينها وبين جعفر العديد من المواقف.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

وتشارك فريدة سيف النصر أيضاً في مسلسل "عملة نادرة" مع النجمة نيللى كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى.



فريدة سيف النصر فى مشهد من جعفر العمدة