شكرا لقرائتكم خبر عن جونى حائر بين مشروعاته في المزاريطة بمسلسل "الكبير أوى 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول جونى "أحمد مكى" في مسلسل الكبير أوى 7 البحث عن اكتشاف ما يريده، فيقوم بعمل مشاريع يحاول إنجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، وكان في الجزء السادس حاول جونى دخول عالم السوشيال ميديا وأن يصبح انفلونسر، ومرة أخرى يحاول خسارة وزنه ومرة يقيم مهرجان المزاريطة.

يعرض مسلسل الكبير أوى 7، للنجم أحمد مكى حصريًا على قناة ON، في سباق دراما رمضان وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الجزء السادس من العمل لاقى قبولا كبيرا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.