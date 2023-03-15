شكرا لقرائتكم خبر عن 23 عاما على عرض" أرض الخوف".. وسبب رفض أحمد زكى ثم الموافقة على زينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الاربعاء، 23 عاما على عرض فيلم "أرض الخوف" والذى طرح فى 15 مارس 2000، والفيلم ما زال محفورًا في ذاكرة المشاهدين ويحرصون على مشاهدته فى كل مرة يعرض فيها على القنوات الفضائية.

فيلم أرض الخوف، بطولة أحمد زكى، حمدى غيث، عزت أبو عوف، سامى العدل، عبد الرحمن أبو زهرة، وتأليف إخراج داوود عبد السيد وتدور أحداث الفيلم حول ضابط البوليس يدعى (يحيى)، الذى يكلف بمهمة سرية لاختراق عالم تجار المخدرات، وعلى مر السنوات يصبح هو من أكبر تجار المخدرات فى مصر، وينتهى به الأمر إلى قتله لمعلمين كبار من تجار المخدرات ومحاربة ضابط آخر كان زميلا له ثم تركه المفاجئ له، وتبرئته من التهم لإفشاء أنه عميل حكومى، فينتج عن ذلك حرب مهربى المخدرات له ومحاولة قتله.

وتحدثت الفنانة زينة عن كواليس مشاركتها في فيلم "أرض الخوف" مع الفنان الراحل أحمد زكى والمخرج داود عبد السيد قائلة خلال لقاء مع "صاحبة السعادة"مؤخرا: "حينما علمت بتحضيرهما لفيلم جديد حاولت الانضمام له رغم أن سنى وقتها لم يتخط 14 عاما فقط، ووصلت إلى الشركة، والمخرج داوود عبد السيد لم يكن يحمل هاتف محمول وقتها، وبالتالي كنت أتصل على البيت وترد زوجته".

وأضافت: "حينما علم داود عبد السيد بسني رفض، وقالى لازم تجيبي إقرار من والدك، وأختي وقّعته، وصورت الفيلم بدون علم عائلتى، واصطدمت أيضا قبل تصويرى العمل برفض أحمد زكي لمشاركتي بحجة سني وأني ما زلت في المدرسة وحاجات كده، ولكن بعد إلحاح مني عليه وعلى المخرج رضخا لرغبتى، ووافقا في النهاية".