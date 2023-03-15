شكرا لقرائتكم خبر عن 67 مليون دولار عالميا لفيلم الرعب Scream VI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Scream VI إلى 67 مليون و 4 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ يوم 10 مارس الجارى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 44 مليونا و447 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، و 22 مليونا و600 ألف دولار حول العالم، العمل وصلت مدته إلى ساعتين ودقيقتان.

ووصفت الشركة المنتجة Paramount فيلم Scream 6 قائلة "تستمر ملحمة Scream مع الناجين الأربعة من جرائم القتل بشخصية Ghostface وهم يتركون وودسبورو وراءهم ويبدأون فصلاً جديدًا".

فيلم الرعب Scream VI من بطولة كورتني كوكس، ميليسا باريرا، جينا أورتيجا، ياسمين سافوي براون، ميسون جودينج، سكيت أولريش، روجر جاكسون، ديرموت مولروني.

وكان فيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكى من إخراج مات بيتينيلى أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس فى سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذى صدر عام 2011، والأول فى السلسلة الذى لم يخرجه ويس كرافن، الذى توفى فى عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.

والفيلم تتشابه فيه الشخصيات الجديدة والقديمة من الأجزاء السابقة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة في تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكون مستعدا لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة، العمل من إنتاج Paramount Pictures.