دينا حايك تعلن شفائها من سرطان الثدي.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 03:50 صباحاً - أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك، تعافيها من مرض سرطان الثدي بعد نحو سنة من إصابتها، وخضوعها لـ20 جلسة علاج إشعاعي، و16 جلسة علاج كيماوي.

في أكتوبر الماضي قال إعلاميون لبنانيون إن الفنانة دينا حايك أصيبت بسرطان الثدي، بعد غيابها لمدة عن الأنظار.

دينا حايك علقت على تعافيها قائلة: «أنا بعلن شفائي من سرطان الثدي بعد سنة كاملة، و20 جلسة علاج بالإشعاع، و16 جلسة كيماوي».

وأضافت دينا حايك: «اتعلمت خلال هالفترة أن الصحة أهم شيء في الحياة، لأن من غيرها الحياة بتقف تمامًا، وكلنا بنقول الصحة أهم شيء، ولكن هل مجرد كلام ولا حاسين به فعلًا».