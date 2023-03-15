شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يصور بكثافة للانتهاء من مشاهد مسلسله "سوق الكانتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع النجم أمير كرارة حالة الطوارئ حيث يقوم بالتصوير أكثرمن 14 ساعه يوميا في مسلسله "سوق الكانتو" داخل اللوكيش الأساسى له داخل مدينة الإنتاج وذلك محاولة منه للانتهاء من التصوير في أقرب وقت ممكن حيث انه انتهى من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل

طرح عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو التشويقي الرسمي لمسلسل "سوق الكانتو"، المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة dmc، خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، والذي شهد وقوع صراعات بين أمير كرارة الذي يجسد دور "طاهر" وبين التجار في السوق، وفرضه الإتاوات عليهم، وظهر الثنائى أمير كرارة ومى عز الدين بلوك مختلف وملابس تشير إلى عصر القرن الماضى

وشهد البرومو وقوع أحداث المسلسل في أزمنة قديمة وقت الاحتلال الإنجليز، وسلط الضوء على علاقة أمير كرارة ومي عز الدين خلال أحداث العمل، وبداية قصة حبهما، وسط صعوبات ومشاكل كبيرة تصيبهما، بالإضافة إلى شغفها بالملابس.

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

وقدم أمير كرارة في رمضان الماضى مسلسل "العائدون" وشارك في بطولته أمينة خليل، محمود عبد المغنى