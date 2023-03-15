“لقينا سلمى”.. صورة طريفة لولي عهد الاردن مع خطيبته وشقيقته

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:44 صباحاً - شارك الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد الأردنى متابعيه، يوم الثلاثاء، صورة طريفة جمعته بشقيقته «سلمى» وخطيبته «رجوة آل سيف»،.

وكتب ولي العهد الأردني تعليقا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على انستغرام «لقينا سلمى» نظراً لتغيب شقيقته عن ليلة حناء الأميرة إيمان الابنة الكبرى لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني.

وقد انهالت الاف التعليقات على هذه الصورة حيث اشاد الكثيرين بطرافة الامير الاردني وتواضعه حيث كتب احدهم “اجمل مافي الاردن العائلة الهاشمية مثلها مثل اي عائلة اردنية ( تواضع ، لطافة ، شهامة )

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