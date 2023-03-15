كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:44 صباحاً - حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على التعبير عن حبها لمواطنتها الفنانة اليسا خاصة بعد النجاح الذي حققه حفلهما المشترك في قطر.

ونشرت هيفاء وهبي عددا من الصور لها مع اليسا عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “اليسا كم احبك؟”.

وقد انهالت التعليقات على الصور حيث اتهم الكثير من المتابعين هيفاء وهبي تعديل الصور عبر برنامح الفوتوشوب.

فقد جاء في بعض التعليقات “بتعرفي انك مذوقة ورفيقة عنجد لانو عاملة فوتوشوب لاليسا ❤️❤️❤️❤️” و “احلى اشي انك عامله لاليسا فيس اب عنجد انك صديقه حقيقيه زي ما بتعملي الك بتعملي الها

كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تثير الجدل بعد نشرها هذه الصور لـ اليسا.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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